РИАМО - 15 окт. Сельхозпроизводители Московской области завоевали на агропромышленной выставке «Золотая осень» почти 40 наград различного достоинства, больше всего наград получили животноводы региона, говорится в сообщении пресс-службы министерства сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья.

«Подмосковные аграрии отмечены высокими наградами за успехи в производстве высококачественной продукции, внедрение инноваций в сельское хозяйство и по другим направлениям. Из 36 завоеванных медалей 23 оказались золотыми, восемь - серебряными и пять - бронзового достоинства», - рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Подмосковья Андрей Разин.

По его словам, большая часть наград досталась животноводам региона. Их отметили 24 медалями, им вручили 20 золотых, а также по две серебряных и бронзовых медали. Это вдвое больше, чем в прошлом году.

Региональное профильное министерство было удостоено диплома выставку I степени и золотой медали за достижение высоких показателей в развитии племенного и товарного животноводства.

Также дипломы выставки I степени и золотые медали получили 19 подмосковных организаций. Кроме того, множество наград получили сотрудники главного управления ветеринарии по региону. 13 из них — племенные и товарные предприятия по разведению животных и птицы.

«Ветеринарные работники получили 12 медалей. Из них три золотых, шесть серебряных и три бронзовых. Это лучший результат среди всех ветеринарных служб субъектов РФ на выставке», - подчеркнул Разин.

Также дипломами выставки I степени и золотой медалью награждены предприятия по искусственному осеменению сельскохозяйственных животных. Среди них «Головной Центр по воспроизводству сельскохозяйственных животных» из Подольска, «Московское» по племенной работе» из Ногинска, а также три научных учреждения — ФГБНУ ВНИИплем, ФГБНУ ВНИТИП, ФГБНУ ФНЦ ВИЖ им. Л.К. Эрнста» — и предприятие по производству оборудования для искусственного осеменения ООО «Венера Вет».

Кроме того, дипломы выставки II степени и серебряные медали наградили две племенные организации по разведению сельскохозяйственной птицы — «Шепиловская птицефабрика» и «Кобб-Раша».

«Полученные награды еще раз подтверждают высокое качество продукции, сделанной в Подмосковье и большой труд наших аграриев. Хочу поздравить всех, кто награжден, и поблагодарить за труд», - добавил Разин.