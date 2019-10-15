РИАМО - 15 окт. Днем во вторник в столице зафиксировали порывы северного ветра до 14 метров в секунду, температура колеблется около 8-10 градусов, сообщается на сайте «Метеоновости».

«В Москве преобладание облачной погоды без осадков. Температура воздуха в административных округах: Центральном - 8,6-9,7 градуса, Северном - 7,6-8,9 градуса, Северо-Восточном 6,7-8,9 градуса, Восточном – 8-8,6 градуса, Юго-Восточном - 8,9-9,5 градуса, Южном - 9,2-9,6 градуса, Юго-Западном - 8,8-9,3 градуса, Западном - 8,4-9,1, Северо-Западном - 8,4-9 градусов», – говорится в сообщении.

В Зеленограде преимущественно без осадков, температура составляет 7 градусов. Также на территории новой Москвы без осадков, температура воздуха 8,9-12,7 градуса, местами порывы северного ветра достигают 14 метров в секунду.

На территории Москвы и Подмосковья объявили «желтый» уровень опасности погоды из-за сильного ветра до 21:00 вторника. «Желтый» – это второй уровень погодной опасности, он означает потенциально опасную погоду.