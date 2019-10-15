РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 окт. Жителей подмосковных Люберец приглашают принять участие в реализации проекта «Дорога памяти» к 75-летию Победы, каждый желающий сможет загрузить на сайт фотографию родственника, участвовавшего в Великой Отечественной войне, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Дорога памяти» – это общедоступная единая база данных о каждом участнике Великой Отечественной войны. Проект реализуется министерством обороны Российской Федерации. С помощью сайта «Дорога памяти» можно поделиться фотографиями и историей из домашних архивов о своем родственнике, сражавшемся за Родину во время Великой отечественной войны. Собранные материалы будут увековечены в галерее «Дорога памяти».

«За каждым ушедшим – горечь невосполнимой потери. Поэтому навсегда сохранить в сердцах самоотверженность героев, их стойкость и героизм – задача для нас, благодарных потомков», – сказал Ружицкий.

Принять участие в проекте «Дорога памяти» и загрузить фотографию своего героя можно на сайте https://foto.pamyat-naroda.ru/.

Свое продолжение проект найдет в виде крупнейшего памятника с именами и портретами героев на территории военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот», где к 75-летию Великой Победы будет построен главный храм Вооруженных сил России.

К храмовому комплексу будет проложена «Дорога памяти» – мемориал, увековечивающий миллионы имен участников войны, сражавшихся за Родину. «Дорога памяти» станет крупнейшим военно-историческим памятником. Для выполнения этой задачи предстоит огромная работа по переносу из единой базы данных информации об участниках Великой Отечественной войны на мемориал.

«Тогда, в далекие сороковые, на фронт ушли более 50 тысяч люберчан. Почти 18 тысяч не вернулись домой», – заключил Ружицкий.