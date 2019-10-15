РИАМО – 15 окт. С начала года подмосковные детские технопарки посетили уже почти 10 тысяч человек, самыми популярными направлениями в них стали робототехника и космическая инженерия, говорится в сообщении пресс-службы первого заместителя председателя правительства Московской области – министра образования региона Ольги Забраловой.

«С начала 2019 года областные кванториумы и изобретариум уже посетили почти 10 тысяч человек, обучение на постоянной основе в учреждениях дополнительного образования проходят порядка 2,5 тысяч ребят», – заявила Забралова.

Она уточнила, что сейчас в регионе работают кванториумы в Королеве и Красногорске, а также один изобретариум в Реутове.

«Детские технопарки «Кванториум» – это новый формат дополнительного образования для школьников, мы видим высокий интерес к обучению там со стороны как родителей, так и самих ребят. В учреждениях может заниматься каждый ребенок в возрасте от 5 до 18 лет, включая детей с ограниченными возможностями здоровья», – подчеркнула Забралова.

По ее словам, большим спросом пользуются такие направления, как робототехника, космическая инженерия, информационные технологии.

Обучение в заведениях не прекращалось и в летнее время, во всех учреждениях проходили летние интенсивы, которые также с удовольствием посещали ребята, разъяснила Забралова.

До конца года в регионе планируется к открытию новый кванториум в Балашихе.