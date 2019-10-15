РИАМО - 15 окт. Финансирование адресной инвестиционной программы Москвы в 2020-2022 годах должно составить порядка 2,029 триллиона рублей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

Городское правительство во вторник утвердило Адресную инвестиционную программу столицы на три года, с 2020 по 2022 годы. Она включает в себя перечень строек и объектов, которые финансируются за счет московского бюджета.

«Новая АИП сохраняет преемственность и приоритеты инвестиционной политики Москвы, определенные в 2011 году. Всего в очередной трехлетний период 2020-2022 годов планируется построить и ввести в эксплуатацию порядка 800 городских объектов (с учетом строительства домов по программе реновации)», - уточняется в сообщении.

Ключевым приоритетом адресной инвестиционной программы города на три года по-прежнему остается развитие транспортной инфраструктуры мегаполиса.