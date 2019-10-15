РИАМО - 15 окт. Столичное правительство внесло в Мосгордуму законопроект о бюджете города Москвы на 2020 год и плановый период 2021-2022 годов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

«Проект бюджета сформирован в условиях устойчивого роста экономики на 2-3% в год и низких темпов инфляции на уровне 3,7% ежегодно», – отмечается в материале.

Ожидается, что в 2020 году доходы Москвы увеличатся на 8% к предшествующему году, в 2021-2022 годах прогнозируется рост доходов на 9,5% в год. Увеличение доходов будет обусловлено расширением налогооблагаемой базы вследствие роста экономики города, повышения предпринимательской активности и оплаты труда в частном и государственном секторах.

Опережающими темпами будут расти поступления налогов, напрямую зависящие от результатов экономической деятельности физических и юридических лиц – налога на прибыль, НДФЛ, специальных налоговых режимов.

Стабильность доходной базы городского бюджета будет обеспечена глубокой отраслевой диверсификацией городской экономики. В Москве нет бюджетообразующих отраслей, поступления равномерно распределены по широкому спектру видов деятельности. При этом ежегодно увеличивается вклад отраслей, развитие которых обеспечивается эффектом агломерации и качеством человеческого капитала: финансово-кредитная деятельность, информационные технологии и связь, научные исследования, торговля, транспорт и другие.

Вклад малого и среднего бизнеса в формирование доходной части бюджета стабильно растет. Ожидается, что поступления этого сектора составят порядка 25% доходов бюджета, что в 1,6 раза превысит поступления от организаций – крупнейших налогоплательщиков.

Согласно законопроекту, в 2020 году доходы городского бюджета составят 2798,7 миллиарда рублей, расходы – 3150 миллиардов рублей (дефицит – 351,3 миллиарда рублей). В 2021 году ожидаются доходы в размере 3064,2 миллиарда рублей, расходы -3278,3 миллиарда рублей (дефицит – 214,1 миллиарда рублей). В 2022 году планируемый объем доходов бюджета составит 3356,2 миллиарда рублей, расходов – 3379 миллиардов рублей (дефицит – 22,8 миллиарда рублей).

С точки зрения расходов проект бюджета Москвы на три года сохраняет преемственность с бюджетами прошлых лет и является программным, социальным и инвестиционным.

«Правительство Москвы своевременно и в полном объеме исполняет обязательства по погашению и обслуживанию государственного долга. В настоящее время госдолг города составляет 30 миллиардов рублей – один выпуск облигаций, который будет погашен по окончанию срока обращения в 2022 году. Напомним, что в 2010 году государственный долг достигал 300 миллиардов рублей», – резюмируется в материале.