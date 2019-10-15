РИАМО – 15 окт. За три года по Адресной инвестиционной программе в столице запланировано ввести в эксплуатацию порядка 68 километров линий подземки, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Во вторник столичное правительство утвердило Адресную инвестиционную программу города (АИП). Она включает в себя перечень строек и объектов, которые финансируются за счет московского бюджета.

«В 2020-2022 годах планируется ввод 67,7 километра линий, 27 станций и двух электродепо Московского метрополитена», – говорится в сообщении.

Среди них: участки Большой кольцевой линии, участок Солнцевской линии «Рассказовка» – «Внуково», участок Сокольнической линии «Коммунарка» – «Потапово», участок Люблинско-Дмитровской линии «Селигерская» – «Поселок Северный».

Также строители планируют создать задел для ввода линий и станций подземки после 2022 года, включая новые Коммунарскую, Рублево-Архангельскую и Бирюлевскую ветки.

Таким образом, к 2027 году 95% жителей столицы окажутся в шаговой доступности от станций метрополитена.

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