РИАМО - 15 окт. Правительство столицы внесло на рассмотрение в Московскую городскую думу законопроекты, которые предусматривают новые налоговые льготы и вычеты, среди которых есть и льгота для владельцев электромобилей, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Согласно проекту закона льготу для владельцев электромобилей может быть введена на пять лет — до 31 декабря 2024 года. Она призвана стимулировать расширение использования экологичного транспорта. Это не единственная льгота, которая описана в законопроекте.

«Льгота в размере 97% от исчисленной суммы налога на имущество организаций вводится в отношении парков развлечений. Данная льгота призвана стимулировать создание и эксплуатацию в Москве парков развлечений в целях развития столичной индустрии отдыха и привлечения туристов», - отмечается в материале.

Также проектом предусмотрено продление на пять лет льготы по налогу на имущество, оплачиваемому от кадастровой стоимости, которая работает в отношении некоторых объектов. К таким объектам относятся сертифицированные гостиницы, а также здания, которые фактически не используются в торгово-офисных целях, но находятся на земельных участках, вид разрешенного использования которых допускает такую деятельность.

«Данные льготы были введены в 2015 году и за это время доказали свою эффективность — они востребованы большинством налогоплательщиков», - говорится в сообщении.

Также в проекте закона, внесенном в Мосгордуму, устанавливается стоимость патента на право занятия трудовой деятельностью для иностранных граждан на 2020 год в размере 5,35 тысячи рублей в месяц. Для сравнения, в 2019 году патент стоит 5 тысяч рублей в месяц.