РИАМО – 15 окт. В 30 регионах России проводятся обыски в рамках уголовного дела об отмывании денежных средств, за счет которых осуществлялось финансирование Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Алексея Навального, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Сегодня в рамках предварительного следствия в 30 субъектах проводятся обыски в штабах самой организации, а также по месту жительства ряда сотрудников региональных подразделений ФБК», – сказала официальный представитель СК Светлана Петренко.

Сотрудники СК РФ изымают предметы и документы, значимые для следствия. Также ряд работников ФБК вызваны для допроса по уголовному делу.

Суд наложил арест на открытые ФБК в кредитных организациях счета – иностранные источники отправляли фонду Навального на эти счета деньги.

По данным следствия, сотрудники фонда с января 2016 года по декабрь 2018 года легализовали крупные денежные суммы, полученные преступным путем. Они внесли средства на расчетные счета нескольких кредитно-финансовых учреждений, после чего деньги были зачислены на текущие расчетные счета фонда.