РИАМО – 15 окт. На востоке Москвы возле дошкольного образовательного учреждения был обнаружен, предположительно, опасный предмет — граната, сообщает Федеральное агентство новостей.

«Инцидент произошел днем 15 октября на проспекте Буденного, 27. На место происшествия прибыли оперативные службы», - отмечается в сообщении.

Территорию, на которой был найден предмет, похожий на гранату, оцепили. На месте работают взрывотехники. Правоохранители выясняют, как взрывоопасный предмет мог оказаться рядом с детским садом.