РИАМО - 15 окт. В Москве арбитражный суд поставил точку в разбирательстве с «Мосэнергосбытом», поставщика электроэнергии признали нарушившим закон о защите конкуренции, говорится в сообщении пресс-службы Московского УФАС России.

Причиной для разбирательства стало то, что поставщик злоупотребил доминирующим положением при энергоснабжении спортивно-оздоровительного комплекса на юге Москвы. Весной Федеральная антимонопольная служба признала «Мосэнергосбыт» нарушившим закон и даже вынесло предписание о внесении изменений в регламенты работы. В компании с этим не согласились и обратились в суд.

«Мосэнергосбыт» неоднократно направлял в адрес комплекса уведомления об ограничении режима потребления электроэнергии, не имея на то оснований. При этом у абонента отсутствовала задолженность, а срок оплаты потребленной электроэнергии еще не наступал. Такими действиями «Мосэнергосбыт» незаконно вынуждал комплекс оплачивать объем электроэнергии раньше срока», - говорится в материале.

По итогам рассмотрения дела столичный арбитражный суд встал на сторону Московского УФАС России. «Мосэнергосбыт» обязали исключить применение инструментов, которые вынуждают абонента оплачивать потребленный объем электроэнергии раньше даты окончания срока, установленного договором энергоснабжения, а также противоречат действующему законодательству.

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