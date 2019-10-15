РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 окт. Для жителей подмосковного Красногорска проведут занятие, на котором расскажут о причинах возникновения, профилактике и лечении сердечной недостаточности, сообщается в группе Красногорской горбольницы №1 в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем в «Школу здоровья» с сердечной недостаточностью. Шестнадцатого октября пройдут занятия на тему «Лечение и профилактика сердечной недостаточности». Начало в 16:00», – говорится в сообщении.

На занятии можно будет узнать о строении и функциях сердца, причинах развития и проявлениях сердечной недостаточности. Также пациентам расскажут, как предупредить прогрессирование заболевания с помощью лекарственных препаратов, питания и физических нагрузок.

Занятия проведут в конференц-зале поликлиники Красногорской горбольницы №1 по адресу: Красногорск, улица Карбышева, дом №4.