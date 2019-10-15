РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 окт. На Старосимферопольском шоссе в подмосковном Подольске в зимний период опробуют противогололедный реагент вместо пескосоляной смеси в качестве эксперимента, сообщается в группе «Официальный Подольск» в соцсети «ВКонтакте».

«В зимний период 2019-2020 годов в Подмосковье экспериментально применят противогололедный реагент «Бионорд» вместо пескосоляной смеси на 10 автомагистралях, среди них – Старосимферопольское шоссе, проходящее через городской округ Подольск. Протяженность дороги – 74 километра, потребность в реагенте на зимний период – 1824 тонны», – говорится в сообщении.

Противогололедный реагент «Бионорд» выпускается Уральским заводом противогололедных материалов. Заявленные преимущества использования этого реагента – отсутствие смета и грязи на проезжей части, снижение негативного воздействия на природу и автомобили, отсутствие засоров ливневой канализации.