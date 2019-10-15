РИАМО - 15 окт. Власти Москвы одобрили прогноз социально-экономического развития города на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, в частности, рост реальной заработной платы составит 2,9-3,2% ежегодно, говорится в сообщении мэра и правительства столицы.

Прогноз состоит из анализ основных факторов, оказывающих влияние на социально-экономическое развитие города, и оценку динамики основных показателей развития экономики и социальной сферы.

«В 2019 году экономика Москвы продолжила устойчивое развитие. По оценке, рост ВРП в текущем году составит 2,4%. Рост промышленного производства ожидается на уровне 7,1% к уровню 2018 года. Объем инвестиций в основной капитал увеличится до 10% и составит порядка 2,8 триллиона рублей. Средняя заработная плата в городе вырастет на 9% в номинальном и на 4,2% в реальном выражении. На минимальном уровне находится безработица», – отмечается в материале.

Также рост потребительских цен ожидается на уровне 3,8%. Важнейшим показателем роста деловой активности является увеличение числа индивидуальных предпринимателей, так за 8 месяцев нынешнего года число ИП выросло на 8,2% относительно конца 2018 года – до 346,2 тысячи.

Кроме этого, также важным индикатором экономической активности является «энергопотребление», в частности, по итогам 7 месяцев отмечен рост энергопотребления в коммерческом секторе на 0,6% (без учета потребления в жилом секторе).

В 2020-2022 годах прогнозируется дальнейшее улучшение основных социально-экономических показателей развития города. Согласно прогнозу, увеличение валового регионального продукта за данный период составит 2,3-3,4% в год. Рост реальной заработной платы – 2,9-3,2% ежегодно.

Рост инвестиций прогнозируется на уровне 5,5-6,8% в год. Важнейшим драйвером инвестиционной активности будет оставаться Адресная инвестиционная программа общим объемом свыше 2 триллиона рублей за три года. Порядка 2/3 АИП планируется направить на развитие транспортной системы города.

Рост промышленного производства в 2020-2022 годы прогнозируется на уровне 3,4-4%. Рост розничного товарооборота и объема платных услуг населению составит 2,5-3% ежегодно. Безработица будет оставаться на минимальном уровне. Инфляция прогнозируется на уровне 3,7% в год.