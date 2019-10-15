РИАМО – 15 окт. Одиннадцать мультфильмов бесплатно покажут на II Международном большом детском фестивале в центре культуры и досуга «Мечта» в Орехово-Зуеве, в программе фестиваля мультики, созданные с 2014 по 2017 год, сообщается на странице учреждения культуры в соцсети «ВКонтакте».

«Приглашаем на бесплатный показ конкурсной программы анимации II Международного большого детского фестиваля. Организаторы фестиваля: Фонд поддержки и развития социокультурных проектов Сергея Безрукова, генеральный партнер фестиваля – Московский губернский театр», – говорится в сообщении.

В программе фестиваля следующие мультфильмы: «Большой друг», «Мама-цапля», «Доброе сердце», «Пык-пык-пык», «Коровка», «Хоботенок», «Два трамвая», «Даша и людоед», «Виват, мушкетеры!», «Лентяйка Василиса», «Муравей и муравьед».

По данным Орехово-Зуевского информагентства, показ пройдет 18 октября по адресу: город Орехово-Зуево, улица Набережная, дом №9А. Начало в 10:30. Вход свободный.