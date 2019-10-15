РИАМО - 15 окт. Жителей Центрального округа Москвы, участвующих в программе реновации жилфонда, начнут переселять уже на следующей неделе, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«У нас все работы идут по плану, мы ведем большой объем работы по обследованию тех домов, которые признаны памятниками, которые не будут сноситься, либо (являются – ред.) объектами культурного наследия. Я думаю, что мы начнем из крупных проектов район Камушки, буквально начнем на следующей неделе», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что работы в этом направлении ведутся в соответствии с графиком.

Программа реновации жилищного фонда была утверждена в Москве в 2017 году. В новостройки по данной программе переедут порядка 1 миллиона москвичей. Реновация предусматривает расселение 5173 домов.