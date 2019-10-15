РИАМО – 15 окт. Болезнь актрисы Анастасии Заворотнюк официально подтвердили ее близкие, сообщается на сайте kp.ru.

«Информация для всех неравнодушных: Анастасия действительно сейчас проходит курс лечения. При этом она не находилась в коме, никогда не была подключена к аппарату искусственной вентиляции легких, не впадала в состояние «сопора», потери памяти, измененного сознания, паралича или полной атрофии мышц. Все это выдумки. Правда в том, что есть заболевание и решительная цель его победить», – говорится в Instagram-аккаунте артистки.

Родные Заворотнюк попросили перестать спекулировать на теме ее недуга.

«Пусть Бог простит всех тех, кто спекулирует на этой теме, кто делает больно кричащими заголовкам своих статей, придуманными подробностями и безосновательными прогнозами, кто позволяет себе провокации, обвинения в пиаре и осуждение родственников. Мы от души желаем никому не столкнуться с этой болезнью и не знать о ней правды», – дополняется в сообщении.

Ранее СМИ сообщили, что у 48-летней актрисы диагностировали рак мозга. Ее близкие отказывались комментировать какую-либо информацию о состоянии актрисы. По некоторым данным, чтобы избежать публичности, Заворотнюк лечилась за границей, но желаемого результата это не дало, и она вернулась обратно в Россию.

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