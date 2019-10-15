РИАМО - 15 окт. В среду, 16 октября, в 10:00 в пресс-центре Регионального информационного агентства Московской области (РИАМО) состоится пресс-конференция, посвященная реализации в Подмосковье губернаторской программы «Социальная ипотека».

Врачи, учителя, молодые ученые и уникальные специалисты, тренеры спортивных школ, воспитатели детских садов – всего 360 человек получили свидетельства на соципотеку в Подмосковье в 2019 году.

В мероприятии примут участие:

- министр жилищной политики Московской области Инна Аркадьевна Федотова;

- начальник управления физической культуры и спорта министерства физической культуры и спорта Московской области Ольга Анатольевна Солохина;

- начальник управления государственной гражданской службы, наград и работы с руководителями государственных образовательных организаций министерства образования Московской области Светлана Ивановна Вербицкая.

В ходе пресс-конференции планируется осветить следующие вопросы:

- Сколько всего специалистов приобрели жилье в регионе с 2016 года?

- Какое жилье чаще всего покупают?

- Каковы условия участия в программе?

- Будут ли увеличены квоты на будущий год и по каким специальностям?

- Будет ли продлена программа и на какой срок?

- Что нужно сделать, чтобы купить квартиру в регионе на льготных условиях?

Пресс-центр РИАМО находится по адресу: г. Москва, улица 5-я Магистральная, д. 3, стр. 1 (станция метро «Полежаевская»).

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