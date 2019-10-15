РИАМО - 15 окт. На строительство Московских центральных диаметров (МЦД) планируется потратить порядка 60 миллиардов рублей, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«На МЦД пока мы планируем порядка 60 миллиардов рублей. Сейчас идет большая работа по проектированию. По мере того, как будут выходить проекты, прошедшие экспертизу, будет понятно, какая сумма. Примерно 30-35% от объема финансирования со стороны Москвы. Остальное - часть средств федерального бюджета, часть средств РЖД», - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что до 2024 года в Московском регионе создадут четыре направления МЦД.

«У нас программа - к 2024 году запустить четыре МЦД, сейчас делают технико-экономическое обоснование. <…> В программе у нас четыре МЦД утверждены точно и пятый на проработке», - подчеркнул заммэра.