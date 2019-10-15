РИАМО - 15 окт. В Москве по адресной инвестиционной программе 2020-2022 года планируют построить 50 транспортно-пересадочных узлов, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Кроме метро мы 50 ТПУ построим - это автовокзалы, подстанции, паркинги, разворотные площадки, дополнительные дороги для транспортно-пересадочных узлов», - сказал Хуснуллин.

Он добавил, что в городе ведется большая работа по строительству автомобильных и железных дорог, поэтому ТПУ особенно необходимы.

Во вторник правительство Москвы утвердило Адресную инвестиционную программу города (АИП), которая представляет собой перечень строек и объектов, финансируемых за счет столичного бюджета.

На восьми станциях Некрасовской линии метро Москвы построят пять ТПУ>>