РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 окт. Новый сезон бесплатных тренировок для жителей квартала «Люберцы» стартует 1 ноября, говорится в сообщении PR-службы группы компаний «Самолет».

В июне в ЖК «Люберцы» стартовал летний сезон бесплатных уличных тренировок от ГК «Самолет» совместно с Adidas. В октябре его закрыли. В эти дни состоялись заключительные занятия по бегу, кроссфиту и танцевальной аэробике, прошли эстафеты и детские мероприятия.

«Мы рады сообщить о продлении сотрудничества с командой Adidas. С 1 ноября по 31 марта все жители квартала «Люберцы» могут присоединиться к тренировкам по бегу, которые будут проходить дважды в неделю. Мы получили положительную обратную связь от жителей, что еще раз доказывает: важно не только строить комфортное жилье, но и создавать такую городскую среду, которая отражает запросы покупателей и способствует формированию активного образа жизни и разнообразного досуга на территории комплексов», – сказал коммерческий директор ГК «Самолет» Дмитрий Волков.

Он добавил, что расписание новых тренировок можно будет посмотреть в официальной группе ГК «Самолет» в соцсети «ВКонтакте».