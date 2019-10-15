РИАМО - 15 окт. Быстро перемещающийся активный циклон спровоцировал резкий скачок атмосферного давления в Москве и Подмосковье, сначала давление упало, а теперь начинает активно расти, сообщается на сайте Гидрометцентра России.

При приближении центра циклона к Московскому региону атмосферное давление упало до значений 1007 гектоПаскалей (гПа). В тылу циклона атмосферное давление стало интенсивно расти, в данный момент столичные барометры фиксируют 1016 гПа, но ожидается дальнейший рост.

«Сегодня к вечеру (15 октября – ред.), над регионом распространится антициклон, причем перемещаться он будет по тому же маршруту, что и промчавшийся накануне циклонический вихрь. Атмосферное давление вблизи его центра вырастет до 1028 гПа, что выше вчерашнего на 20-25 единиц», – говорится в сообщении

Помимо этого, 16 октября новый циклон придет с запада, атмосферное давление снова начнет падать. В Москве его минимальное значение ожидается вечером, показания могут составить около 1012 гПа, а после падения давление снова будет расти.

«Такие значения атмосферного давления, в принципе, мало отклоняются от нормы, однако их колебания могут негативно сказаться на самочувствии метеозависимых людей, которым следует позаботится о своем здоровье», – уточняется в материале.

Из-за прохождения циклонов температура в регионе также будет колебаться, теплая и комфортная погода будет сменяться минусовыми показаниями термометров в ночные часы.

Так, во вторник в регионе будет до 14 градусов тепла (вечером до плюс 7 градусов), в среду ночью ожидается туман и от минус 1 до плюс 4 градусов, днем – 7-12 градусов тепла.

17 октября будет облачно с прояснениями, днем местами небольшой дождь. Температура ночью от 3до 8 градусов, днем от 11 до 16 градусов. А 18 октября ночью пройдет небольшой, местами умеренный дождь, температура – от 5 до 10 градусов, днем местами небольшой дождь, температура от 8 до 13 градусов.

Кроме того, во вторник и четверг ожидается сильный ветер с порывами до 15-17 метров в секунду.