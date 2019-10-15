РИАМО – 15 окт. Страховой дом «ВСК» и маркетплейс бытовых услуг YouDo объявили о запуске страхования самозанятых, так, зарегистрированные на сервисе исполнители уже сейчас могут прибегнуть к использованию страховки, стоимость услуги составляет от 250 до 2 тысяч рублей за 30 дней, говорится в сообщении пресс-службы ВСК.

«Маркетплейс бытовых услуг YouDo и страховой дом «ВСК» реализовали совместный проект по страхованию гражданской ответственности исполнителей. Страхование гарантирует клиентам YouDo выплату в случае причинения вреда имуществу или здоровью заказчика во время выполнения работ. Сумма возмещения составляет до 100 тысяч рублей и зависит от размера ущерба», – отмечается в сообщении.

Уже сейчас исполнители, зарегистрированные на сервисе, могут подключить услугу страхования. Ее стоимость составляет от 250 до 2 тысяч рублей за 30 дней и зависит от выбранной категории предоставляемых услуг.

Информация о подключенном полисе отражается в профиле и предложениях исполнителя, а также в виде специального бейджа.

При возникновении страхового случая заказчик сможет в течение пяти дней подать заявление об убытке в ВСК по электронной почте. Для этого нужно заполнить документы по специальной форме, предоставить фото и другие доказательства повреждений. Страховая компания выплатит компенсацию в течение пяти рабочих дней.

«Мы первыми среди маркетплейсов бытовых услуг и поручений обеспечили мгновенное страхование в рамках выполнения задания. Похожий механизм уже работает в авиа- и автоперевозках, но для нашей сферы это новое решение. Подключив страховку, исполнители повышают уровень доверия к своим услугам, заказчики будут выбирать их чаще», – отметил сооснователь YouDo Денис Кутергин.

В свою очередь председатель совета директоров страхового дома «ВСК» Сергей Цикалюк подчеркнул, что онлайн-страхование ответственности исполнителей позволяет клиентам быстро и надежно решить вопросы защиты от неблагоприятных ситуаций.

«Мы высоко оцениваем результаты пилотного проекта и уверены в перспективах этого направления для обеспечения удобной и надежной защиты потребителей услуг», – резюмировал он.