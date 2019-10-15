РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 окт. Торжества в честь 330-летия освящения храма Дмитрия Солунского, подворья Патриарха Московского и всея Руси в селе Дмитровское подмосковного Красногорска, проведут 8 ноября, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Торжества в честь престольного праздника пройдут в селе Дмитровское на территории подворья патриарха Московского и всея Руси, храма великомученика Дмитрия Солунского, 8 ноября. В 2019 году отмечается 330 лет со времени освящения храма. Мероприятия, посвященные этой дате, начались уже в сентябре и продлятся до нового года», – говорится в сообщении.

В рамках Года театра праздник пройдет в форме театрализованных миниатюр, подготовленных воспитанниками воскресной школы храма, клуба «Родные истоки» МБОУ «Нахабинская гимназия №4» и студией танца «Крылья». Они расскажут о различных исторических событиях.

На выставке можно будет увидеть фотографии прихожан, старинные карты и дореволюционные рисунки храма.

Для детей предусмотрены мастер-классы и квест, подготовленный молодежным клубом Высоко-Петровского монастыря «Петровцы». Можно будет познакомиться с традициями русского чаепития у дровяных самоваров с традиционной монастырской выпечкой.

Божественную литургию и крестный ход в праздничный день возглавит архиепископ Каширский Феогност. Народные гуляния начнутся в 11:30, после литургии и крестного хода.