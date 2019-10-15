РИАМО – 15 окт. Нарушители в Одинцовском округе ответят за незаконное размещение бетонного завода на сельскохозяйственных землях, говорится в сообщении пресс-службы министерства экологии и природопользования Московской области.

Инспекторы эконадзора начали проверку по обращению Росреестра, сотрудники которого провели обследование земельного участка вблизи деревни Малые Вяземы в городском округе.

«Здесь, на землях сельскохозяйственного назначения был незаконно размещен завод по производству бетона, который эксплуатирует ООО «Стройбетон». В ходе обследования установлено, что земельный участок, принадлежащий закрытому паевому инвестиционному фонду «Михайловский-Рентный», находится в доверительном управлении у ООО «Управляющая компания «Михайловский», – отмечается в сообщении.

Кроме завода, на территории расположены бытовки, стоянка транспорта, а также складируется песок, щебень и другие материалы, необходимые для производства. Проверяющие зафиксировали многочисленные сливы бетона из автобетоносмесителей на открытый грунт.

В результате деятельности предприятия пострадала плодородная почва на площади более 10 тысяч квадратных метров.

Несколько участков, прилегающих к заводу и расположенных, в том числе, в черте деревни Малые Вяземы загрязнены цементной пылью.

Виновникам нарушения грозят административные штрафы сразу по нескольким статьям Кодекса об административных правонарушениях: за использование земель не по целевому назначению, за нарушение правил обращения с отходами и за несоблюдение экологических требований при эксплуатации предприятий.

Суммарный штраф за такое нарушение может превысить 500 тысяч рублей. Кроме этого нарушителям придется компенсировать ущерб, нанесенный окружающей среде.