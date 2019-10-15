РИАМО – 15 окт. Рэпер и продюсер Василий Вакуленко, известный как Баста, официально стал владельцем футбольного клуба «СКА Ростов-на-Дону», сообщает «Интерфакс».

Артист ранее закрыл долговые обязательства СКА и вложил около 10 миллионов рублей личных средств на развитие клуба. Также Вакуленко нашел для клуба новых спонсоров и пригласил руководить компанией профессионалов футбольной индустрии.

«Клуб не жил, а выживал. Не было никаких перспектив, зато были проблемы с выплатой зарплат игрокам и сотрудникам клуба. Неизвестно, продолжил бы клуб свое существование и игру в следующем сезоне», – заявил рэпер.

Вакуленко поставил перед клубом задачи провести перезагрузку, а также грамотную селекцию и воспитание собственных игроков. Рэпер оставил за собой развитие коммуникационных направлений, а также работу со спонсорами.

«СКА Ростов-на-Дону» образован в 1937 году. Это одна из старейших футбольных команд страны. Клуб выступает в Профессиональной футбольной лиге (ПФЛ) — третьем по силе российском футбольном дивизионе.