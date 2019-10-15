РИАМО - 15 окт. Нехватка дворников наблюдается в 23 муниципалитетах Московской области, их колчиество необходимо увеличить, сообщил министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин.

«Очень важный вопрос - это наличие профессиональных дворников. Мы увидели, что не в каждом муниципалитете есть достаточное количество дворников. <...> В 23 муниципалитетах необходимо увеличить их количество», - сказал Хайкин на заседании регионального правительства.

Он отметил, что в каждом дворе Подмосковья должен быть свой дворник.

По его словам, за шесть лет в регионе было закуплено более 1,3 тысячи единиц снегоуборочной техники для уборки дворов и общественных пространств, что позволило обновить парк на 70%. Только в текущем году в Подмосковье закуплено 40 единиц колесной и гусеничной техники.