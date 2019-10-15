РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 15 окт. В микрорайоне Климовск Подольска 16 октября временно отключат свет в пяти домах из-за проведения планового ремонта, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В микрорайоне Климовск в среду, 16 октября, Подольские электросети будут выполнять ремонтные работы на подстанции. На время выполнения работ, с 13:00 до 17:00, не станет подаваться электроэнергия по адресам: улица Ленина, дома №№28, 30 и Октябрьский переулок, дома №№6, 8, 10», – говорится в сообщении.

Организация приносит извинения за предоставленные неудобства.