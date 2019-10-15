РИАМО - 15 окт. В Москве до 2022 года построят почти 340 километров дорог, 60 пешеходных переходов и около 100 искусственных сооружений, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«В 2020-2022 годах появятся 339 километров дорог, 60 пешеходных переходов и 99 искусственных сооружений. Новые дороги свяжут районы города и уменьшат перепробег автотранспорта, новые маршруты снизят нагрузку на дорожную сеть и сократят пробки», - сказал Хуснуллин.

125 районов поедут быстрее за счет развития улично-дорожной сети, на 10% вырастет скорость движения. При этом протяженность дорог за 10 лет вырастет на 17,8%. На 7% снизится загруженность дорог в целом.