РИАМО - 15 окт. В столице во вторник утвердили адресную инвестиционную программу, согласно которой порядка 95% москвичей к 2027 году получат метро в шаговой доступности, сообщил журналистам во вторник заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин.

«Мы по сути планируем нашу работа на пять лет вперед. Программа увеличилась по объему», - сказал Хуснуллин.

Он уточнил, что в Москве до 2022 года построят 339 километров дорог, 60 пешеходных переходов и 99 искусственных сооружений.

Также порядка 800 новых городских объектов планируют возвести в столице за счет бюджета в 2020-2022 годах.

По его словам, среди приоритетных направлений городского развития, финансируемых за счет адресной инвестиционной программы, - транспортная система, строительство социальных объектов и жилья.

Кроме того, в текущем году за счет средств АИП планируется построить 51 объект транспортной инфраструктуры, 33 километра линий подземки, 69 километров автодорог, 17 детских садов, 20 школ, восемь объектов культуры, 25 объектов спорта, 14 объектов здравоохранения.