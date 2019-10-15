РИАМО (ДОМОДЕДОВО) – 15 окт. Более 40 лиц с ограниченными возможностями здоровья приняли участие в акции «Засветись» по профилактике дорожной аварийности, сообщается на официальной странице администрации городского округа Домодедово в соцсети «ВКонтакте».

«Более 40 инвалидов приняли участие в акции Госавтоинспекции совместно с представителями Дома культуры и спорта «Мир» провели информационно-профилактическую акцию «Засветись» на базе центра социальной защиты для инвалидов и пожилых лиц с ограниченными возможностями здоровья, в том числе слабовидящих, по профилактике дорожной аварийности и популяризации использования светоотражающих элементов на одежде в темное время суток», – говорится в сообщении.

Жителям Домодедова рассказали о важности использования светоотражающих элементов, показали тематические видеоролики и аудиозаписи по правилам дорожного движения (ПДД). Внимание также уделили правилам поведения в автобусах и других транспортных средствах, безопасному переходу проезжей части дороги.

Цель акции – повышение безопасности пешеходов, популяризация использования светоотражающих элементов, а также толерантное отношение к лицам с ограниченными возможностями здоровья.