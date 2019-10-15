Пожар в служебном помещении станции «Выставочная» произошел 14 октября и был быстро локализован. Уже через полтора часа поезда снова стали останавливаться на станции. Тем не менее, после возобновления работы станции «Выставочная» около одного из входов ощущался запах гари. РИАМО рассказывает о работе аварийных служб на месте происшествия и приводит комментарии пользователей соцсетей.

Куда обращаться при ЧП в метро>>

Эвакуации не было

В понедельник днем в половине первого в Twitter-аккаунте Московского метрополитена сообщили, что станция «Выставочная» временно закрыта на вход, а поезда проезжают ее без остановки. Чуть позже появилось добавление: «На «Выставочной» произошло возгорание в служебном помещении (за пределами пассажирской зоны), которое было оперативно локализовано». Представители подземки заверили, что безопасности пассажиров ничего не угрожает, и пообещали возобновить нормальную работу станции после ее проветривания. В 13:09 появилось сообщение, что «Выставочная» заработает в течение часа.

Некоторые СМИ сообщили, что на станции проходит эвакуация пассажиров, но метрополитен опроверг эту информацию. По словам представителей подземки, «станция была закрыта на вход, а все уже вошедшие на тот момент пассажиры уехали на поездах в штатном режиме».

Вскоре были открыты вход и выход на «Выставочную» через ТЦ «Афимолл». В обычном режиме работал переход между станциями «Выставочная» и «Деловой центр».

Как вести себя в давке>>

Согнали со всей Москвы

Уже в 14:20 выход со станции метро «Выставочная» в сторону торгово-пешеходного моста «Багратион» и башни «Эволюция» был перекрыт. На станции продолжали работать сотрудники аварийных служб и правоохранительных органов. Служебные машины были припаркованы на выходе из метро у торгового центра «Афимолл». Рядом со входом в торгово-пешеходный мост развернули оперативный штаб.

Один из сотрудников полиции сообщил РИАМО, что «центр профориентации Московского метрополитена также будет закрыт на весь день в связи с задымлением».

«Нас согнали со всей Москвы», — сказал сотрудник Московского метрополитена корреспонденту издания.

По словам работника МЧС России, в тушении пожара и ликвидации его последствий участвовали около 100 человек.

«Мы продолжим дежурство рядом со станцией до полного восстановления работы метро», — добавил собеседник агентства.

Около 15:20 вход на станцию «Выставочная» со стороны Багратионовского моста открыли после ликвидации последствий возгорания на станции. Основные силы МЧС, которые дежурили около «Выставочной», покинули место происшествия. Станция заработала в штатном режиме, сообщили в Twitter-аккаунте Московского метрополитена.

По словам корреспондента РИАМО, на момент открытия последнего входа около места происшествия ощущался устойчивый запах гари. Двери нескольких служебных комнат у входа были опечатаны ГУП «Центр-Сити».

Как вести себя при теракте в метро>>

Кто-то покурил от души?

После происшествия пользователи сети Instagram выложили фотографии обстановки рядом с «Выставочной». На снимке в аккаунте @moscowmap видны пожарные машины.

«Много пожарных, в метро «Выставочная» не пускают и пахнет дымом», — написал автор поста.

Также фото с места событий появились в Instagram-аккаунте inter_moscow.

В группе «Транспорт Москвы©» в соцсети «ВКонтакте» опубликовали фотографию подсобного помещения со следами гари на стенах. По словам автора поста, это та самая подсобка на «Выставочной», в которой произошел пожар.

«Кто-то покурил от души?» — спрашивает в комментариях Андрей Кулешов.