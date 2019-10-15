РИАМО - 15 окт. В Подмосковье было выявлено и ликвидировано два подпольных склада с контрафактным алкоголем, один из них находился в Раменском городском округе, а второй — в Подольске, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Межрегионального управления Росалкогольрегулирования по ЦФО.

Так, представителями надзорного органа совместно с сотрудниками ГУ МВД России по Московской области в ходе проверки 14 октября было обследовано складское помещение в Раменском округе.

«В ходе проверки подземного складского помещения в Раменском округе на Тураевском шоссе установлен факт оборота алкогольной продукции без соответствующей лицензии, маркировки, а также с визуальными признаками подделки», - сказал собеседник агентства.

Ранее представители Росалкогольрегулирования и сотрудники полиции установили факт незаконного оборота алкоголя без лицензии в Цементном проезде в Подольске.

По итогам проверочных мероприятий было обнаружено порядка 30 тысяч бутылок алкогольной продукции различных видов и наименований. Всю продукцию арестовали и передали на досудебное хранение АО «Росспиртпром».