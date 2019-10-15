РИАМО - 15 окт. Более 90% снегоуборочной техники Подмосковья готово к зиме, всего на дороги региона выйдут более 4 тысяч машин, сказал во вторник на заседании регионального правительства министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Большинство муниципальных образований подготовились к зимнему периоду хорошо и удовлетворительно. <...> Работу в зимний период обеспечивают порядка 4,5 тысяч единиц различной дорожной техники. Техника готова на 93%, у нас нет сомнений, что мы обеспечим ее работу», - уточнил Гержик.

Как отмечается в презентации, парк включает снегоуборочные машины, грейдеры, самосвалы, погрузчики.

Как в свою очередь добавил министр благоустройства региона Михаил Хайкин, при этом за шесть лет было закуплено более 1,3 тысячи единиц снегоуборочной техники для уборки дворов и общественных пространств, что позволило обновить парк на 70%.