РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 окт. В Московской области подвели итоги проекта «Наука в Подмосковье» за третий квартал текущего года, сертификаты проекта получили около 70 школ и детсадов подмосковных Люберец, сообщил глава городского округа Владимир Ружицкий.

«Получить сертификат проекта «Наука в Подмосковье» для школы, в которой, к примеру, достаточно успешно работает математический кружок и секция робототехники, очень почетно. В округе около 70 школ, детских садов и учреждений допобразования получили такие сертификаты. Это хороший показатель работы наших образовательных организаций», – сказал Ружицкий.

По его словам, такой сертификат подтверждает высокий уровень организации кружковой работы технической и естественнонаучной направленности.

Ружицкий подчеркнул, что в Люберцах свыше 7,3 тысячи жителей округа от 5 до 18 лет посещают секции технической и естественнонаучной направленности.

«Информацию о наличии кружков в конкретной школе; об успехах детей, которые в них занимаются; о повышении квалификации учителей и воспитателей – эти и другие данные отражены на сайтах каждого учреждения образования. Их учитывает и министерство образования при ежеквартальной оценке реализации проекта «Наука в Подмосковье», – отметил Ружицкий.

Проект «Наука в Подмосковье» направлен на повышение качества дополнительного образования, развитие технических и естественнонаучных секций, раскрытие талантов учащихся в сфере науки и технологий. Он стартовал в начале 2019 года.