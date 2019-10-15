РИАМО - 15 окт. В этом году в Московской области были закуплены 40 новых колесных и гусеничных машин для уборки тротуаров, сообщил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Подмосковья Алексей Гержик.

«В предыдущие годы у нас были обращения жителей на качество уборки тротуаров. В этом году мы закупили 40 единиц техники - и колесной и гусеничной», - сказал Гержик.

Он отметил, что за четыре года в регионе на треть увеличилась протяженность тротуаров.

Ранее министр отмечал, что в Подмосковье хорошо подготовились к зиме городские округа Шаховская, Егорьевск, Воскресенск, Мытищи, Ленинский, Солнечногорск, Одинцовский. Проверки на готовность к холодному времени года проводятся по поручению губернатора региона Андрея Воробьева.