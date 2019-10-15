РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. В микрорайоне Климовск Подольска подрядчик отремонтировал ступени на входе в один из подъездов жилого дома на улице Школьная, сообщается в группе «МУП «СЕЗ» в соцсети «ВКонтакте».

«В первом подъезде многоквартирного дома №49 по улице Школьной были произведены ремонтные работы входной группы. Работники подрядной организации МУП «СЕЗ» забетонировали ступени входа в подъезд, площадку верхней ступени, установили пандус для спуска и подъема колясок», – говорится в сообщении.

Жители остались довольны проделанной работой.