РИАМО - 15 окт. В ходе работ по благоустройству территории около столичного Театра эстрады рабочие обнаружили старинные могильные плиты, сообщается в группе «Архнадзора‏» в Facebook.

«Друзья, а кто может прояснить ситуацию у Театра эстрады??! (Имеются фото с надгробными плитами)», – написала в группу Инга Широкова-Сошина.

На опубликованных фото запечатлены куски старых гранитных плит с надписями. На некоторых могильных камнях различимы слова «родилась», «скончалась», а также годы жизни. Одно из надгробий датировано XVIII веком.

Московский государственный театр эстрады находится на Берсеневской набережной в центре столицы.

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