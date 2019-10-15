РИАМО - 15 окт. На Мытищинском военном мемориальном кладбище родные, друзья и коллеги простились с советским космонавтом Алексем Леоновым, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Проститься с легендарным космонавтом пришли несколько сотен человек - родные, друзья и коллеги, в том числе министр обороны России Сергей Шойгу, губернатор Московской области Андрей Воробьев, советский космонавт Валентина Терешкова.

Церемония прощания с Леоновым началась в 11:00 в траурном зале на Мытищинском военном мемориальном кладбище. Она прошла в присутствии роты почетного караула и военного оркестра. В траурном зале также состоялось отпевание.

Похороны Леонова пройдут с траурным салютом и под звуки государственного гимна.

Леонов – летчик-испытатель, космонавт, художник и лауреат множества премий и наград. Скончался 11 октября 2019 года от острой сердечной недостаточности.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Во время выхода, длившегося 12 минут, его скафандр раздулся, и для возвращения в корабль космонавту пришлось снизить давление в нем. Леонов – дважды Герой Советского союза.

В июле 1975 года Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля «Союз-19» и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.