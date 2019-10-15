РИАМО - 15 окт. Во вторник в Москве ожидается не по сезону теплая погода, температура воздуха будет на 6-7 градусов выше нормы октября, сообщается на сайте «Метеоновости».

«Середина октября в столице в этом году выдалась не по сезону теплой. Сегодня, 15 октября, воздух прогреется до 11-13 градусов. Температура воздуха превышает привычные показатели на 6-7 градусов», - говорится в сообщении.

Однако до рекорда данные показатели термометров не дотягивают. Самый теплый день 15 октября был в Москве в 1993 году, тогда было зафиксирована температура плюс 19,7 градуса. В 1882 году с утра столбики термометров опустились минус 11,8 градуса. С тех пор таких холодов в это время не повторялось.

В 2018 году 15 октября было очень теплым: днем температура повысилась до плюс 18,4 градуса, ночью было плюс 8,4. Осадков не зафиксироавно.