РИАМО (КОРОЛЕВ) - 15 окт. В подмосковном Королеве эвакуировали школу №7 из-за сообщения о готовящемся взрыве, сообщил «РИАМО в Королеве» директор МКУ «Королевский центр безопасности и гражданской обороны населения» Александр Потатуев.

Из школы эвакуировали 532 ребенка и 32 взрослых. Всех эвакуировали в здание школы №1.

«В УМВД из дежурной части по Мытищам поступил звонок неизвестного о готовящемся взрыве в школе №7. Оперативные службы незамедлительно выехали на место», – сказал Потатуев.

Взрывное устройство в школе не нашли. Поисками телефонного террориста занимаются правоохранительные органы.