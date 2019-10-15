РИАМО (КРАСНОГОРСК) – 15 окт. Порядка 41,5 тысяч проблем жители Красногорска решили с помощью обращения на портал «Добродел» за 4 года, сообщается на сайте администрации горокруга.

«Портал «Добродел» создан в 2015 году для взаимодействия жителей Подмосковья с органами исполнительной власти и решения вопросов без заполнения бумажных документов и поиска нужных инстанций. За четыре года на «Доброделе» зарегистрировались 39 910 красногорцев, а количество решенных проблем, подтвержденных пользователями, составило свыше 41,5 тысяч», – говорится в сообщении.

Большинство обращений касаются сфер ЖКХ, дорожного хозяйства и благоустройства.

«За это время в Подмосковье отремонтировано 70 тысяч ям, восстановлено функционирование 25 тысяч детских и спортивных площадок, ликвидировано 150 тысяч проблем, связанных с уборкой мусора. Также приведены в надлежащее состояние свыше 20 тысяч фасадов нежилых зданий, устранены 13 тысяч нарушений правил парковки на газонах и зеленых насаждениях», – добавляется в материале.

Кроме того, «Добродел» дает возможность жителям принимать активное участие в создании более комфортной городской среды.

«В текущем году на портале проведено 20 голосований и 26 опросов по социально значимым категориям тем, в них приняли участие 500 тысяч жителей региона», – заключается в сообщении.