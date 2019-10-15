РИАМО – 15 окт. В городском округе Химки девятимесячный мальчик утонул в ванне, оставшись без присмотра матери, в отношении нее возбудили уголовное дело, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

Следственным отделом по городу Химки ГСУ СК России по Московской области возбуждено уголовное дело в отношении 28-летней женщины. Она подозревается в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности).

«Предварительно установлено, что 11 октября женщина решила искупать своего 9-месячного сына и посадила его в наполненную водой ванную. После этого на длительное время она оставила мальчика одного без присмотра. Вернувшись, женщина обнаружила своего сына без признаков жизни», – говорится в сообщении.

Устанавливаются обстоятельства произошедшего. Следователи изучат условия, в которых проживал ребенок. Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы.

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