РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 15 окт. В подмосковных Люберцах открыли новый пункт обслуживания МособлЕИРЦ на улице 3-е Почтовое отделение, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Дополнительный пункт обслуживания открыт на улице 3-е Почтовое отделение, 43. График его работы: понедельник-четверг с 08:00 до 17:00, пятница – с 08:00 до 16:00, перерыв – с 12:00 до 12:45. Суббота, воскресенье – выходные дни», – говорится в сообщении.

В новом пункте обслуживания жители округа могут оплатить счета, заключить договор энергоснабжения, передать показания приборов учета, получить копии платежных документов, проконсультироваться по вопросам расчетов за электроэнергию, взноса на капитальный ремонт и услуги «обращения с ТКО».

Также в новом пункте обслуживания есть возможность оформить услугу по замене, поверке приборов учета электроэнергии и водоснабжения, подать заявку на проведение электромонтажных и сантехнических работ.