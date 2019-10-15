РИАМО - 15 окт. На 86-м километре трассы М-10 грузовая машина сбила 13-летнего подростка, он погиб на месте, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Московской области.

«Инцидент произошел сегодня (во вторник – ред.) утром. Водитель МАЗ в зоне пешеходного перехода совершил наезд на 13-летнего мальчика. От полученных травм подросток погиб на месте», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в настоящий момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Водитель грузового авто остался на месте ДТП, его опрашивают полицейские.