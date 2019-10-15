РИАМО – 15 окт. Эксперты Росконтроля пришли к выводу, что кабачковая икра нескольких брендов, представленных на отечественном рынке, может нанести серьезный вред здоровью при употреблении в пищу, сообщает Федеральное агентство новостей.

В исследовании приняли участие марки «Грядка удачи», «Пиканта», «Маринадовъ», «Дядя Ваня» и «Коллекция Ретро».

«Тестирование выявило большую и в прямом смысле жирную ложь производителей. Так, к примеру, в продукции «Коллекции Ретро» оказалось в действительности в 10 раз больше жира, чем указано на этикетке. Недостоверная пищевая ценность была указана и на упаковках некоторых других образцов», – отмечается в сообщении.

Во всех опытных образцах количество нитратов превышает допускаемый требованиями безопасности уровень. Лидером оказалась икра «Дядя Ваня», в ней эксперты выявили самое высокое содержание нитратов.

Когда нитраты вместе с пищей попадают в организм человека, они преобразуются в нитриты, которые крайне отрицательно воздействуют на сердечно-сосудистую и нервную систему. В частности, они снижают способность крови переносить кислород, а также могут превращаться в опасные канцерогены.

По итогам эксперты «Росконтроля» не рекомендовали к покупке ни один из пяти брендов.

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