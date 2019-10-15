РИАМО – 15 окт. В городском округе Мытищи возбуждено уголовное дело по факту совершения преступления против половой неприкосновенности 11-летней девочки, сообщается на сайте Главного следственного управления СК РФ по Московской области.

«Предварительно установлено, что 14 октября неизвестный мужчина в маске обманным путем проник в квартиру по месту проживания девочки, где совершил в отношении нее насильственные действия сексуального характера», – говорится в сообщении.

Возбуждено уголовное дело по факту совершения насильственных действий сексуального характера (пункт «б» часть 4 статья 132 УК РФ).

В настоящее время проводится комплекс следственных действий и оперативно-разыскных мероприятий, направленных на установление всех обстоятельств произошедшего, а также задержание лица причастного к совершению преступления.