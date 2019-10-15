РИАМО - 15 окт. Министр обороны России Сергей Шойгу и губернатор Московской области Андрей Воробьев посетили церемонию прощания с советским космонавтом Алексеем Леоновым, которая проходит на Мытищинском военном мемориальном кладбище, передает во вторник корреспондент РИАМО.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев возложил цветы к гробу Леонова, который находится в траурном зале в Мытищинском военном мемориальном кладбище, где проходит церемония прощания с ним. Кроме того, проститься с легендарным космонавтом пришел министр обороны РФ Сергей Шойгу.

«Сегодня тяжелый день, ушел человек-легенда, человек-герой, человек, который покорил не только космос, но всю свою жизнь посвятил нашей стране, своему любимого городу. <...> Мне повезло, я всегда считал честью общаться с его семьей и с Алексеем Архиповичем лично, потому что ощущал постоянную поддержку. Хочу принести соболезнования семье. Пусть земля ему будет пухом», - сказал Воробьев.

Леонов – летчик-испытатель, космонавт, художник и лауреат множества премий и наград. Скончался 11 октября от острой сердечной недостаточности.

В марте 1965 года Леонов стал первым в мире человеком, вышедшим в открытый космос. Во время выхода, длившегося 12 минут, его скафандр раздулся, и для возвращения в корабль космонавту пришлось снизить давление в нем. Леонов – дважды Герой Советского союза.

В июле 1975 года Леонов участвовал в первом в истории совместном космическом полете советского корабля «Союз-19» и американского Apollo со стыковкой кораблей и переходом космонавтов и астронавтов на соседние корабли.