РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 15 окт. В подмосковном Подольске эвакуировали учащихся из школы №24, сообщил «РИАМО в Подольске» представитель комитета по образованию администрации округа.

Во вторник утром в Подольске поступила информация об эвакуации учащихся гимназии №7, после стало известно и об эвакуации учащихся школы №24.

«Действительно, детей из данных образовательных учреждений эвакуировали», – сказал сотрудник администрации.

Он отметил, что в настоящее время подробности и причины выясняются.