РИАМО - 15 окт. Новый противогололедный реагент будут использовать текущей зимой в тестовом режиме на 10 подмосковных дорогах для дальнейшего внедрения в регионе, заявил министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Заготовили реагент «Бионорд». Определили 10 наиболее интенсивных дорог, где будем применять этот реагент вместо обычной смеси. Он имеет определенные преимущества в использовании и менее вреден. Мы уже заготовили 84%, будем смотреть по итогам года для дальнейшего применения», – сказал Гержик в ходе заседания областного правительства во вторник.

Преимуществами данного реагента является отсутствие грязи на проезжей части и засоров ливневых канализаций. Кроме того, он обладает сниженным негативным воздействием на природу и автомобили. Реагент оказывает минимальное воздействие на обувь и разного рода коммуникационные конструкции, а также безвреден для людей и их питомцев.

Использоваться в тестовом режиме реагент будут, в частности, на Волоколамском, Пятницком, Носовихинском, Каширском и Можайском шоссе.

«Заготовлен объем противогололедных материалов, которого достаточно для содержания дорог до конца 2019 года», – подчеркнул Гержик.

Он отметил, весь необходимый объем в размере 1,7 миллиона тонн будет обеспечен до 1 ноября.